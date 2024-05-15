Німецький телеведучий зробив скандальну заяву про Україну та Ізраїль — Bild

Журналіст німецького телеканалу порівняв дії Ізраїлю в Секторі Гази з війною Росії в Україні.

Під час трансляції фіналу “Євробачення 2024” на німецькому телеканалі ARD ведучий Торстен Шорн порівняв вторгнення Росії до України та Ізраїлю до Гази.

На скандальну заяву телеведучого звернув увагу заступник головного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, назвавши таке порівняння “ганебним”.

Розповідаючи про демонстрації проти ізраїльської співачки Еден Голан, телеведучий Торстен Шорн заявив: “Росію відсторонили від Євробачення після нападу на Україну, а Ізраїль — ні, незважаючи на його дії в Секторі Гази”.

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Пауль Ронцхаймер прокоментував цю заяву і зазначив, що німецький телеведучий продемонстрував своє нерозуміння ситуації, коли порівняв Ізраїль та Росію, тобто “захист від терористів і криваву агресивну війну проти мирних жителів України”.

“Незалежно від того, як ставитися до військових дій Ізраїлю та можливого наступу на Рафах — війна в Газі стала відповіддю на різанину 7 жовтня та вбивство 1200 євреїв. Українці не нападали та нікого не вбивали, вони хотіли і хочуть миру. Це Росія напала на їхню країну і тероризує мільйони людей. Цивілізований світ має публічно протистояти таким незбагненним порівнянням”, — наголосив заступник головного редактора Bild.

Нагадаємо, перед початком пісенного конкурсу Ізраїль погодився змінити текст пісні співачки Еден Голан або ж обрати іншого представника на "Євробачення-2024", аби не потрапити під дискваліфікацію.

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