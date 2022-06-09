"Німецький зоопарк" до нас не дійшов": військовий експерт впевнений, що Шольц не відправить Україні озброєння

"Німецький зоопарк" до нас не дійшов": військовий експерт впевнений, що Шольц не відправить Україні озброєння

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжуватиме політику Ангели Меркель і не відправить Україні обіцяного озброєння.

На його думку, Шольц прикладе усіх зусиль, аби німецьке озброєння не потрапило до України.

Таку заяву Жданов озвучив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 9 червня.

"Я думаю, що ми навряд чи отримаємо німецьке постачання. Скоріше всього, це політика самого Шольца. І, можливо, він не може у цьому признатися публічно, але приховано він продовжує політику Меркель. Нещодавно видання Bild фактично напряму звинуватило Меркель та Шольца у "відмиванні" російських грошей. Тому, я вважаю, Шольц зробить усе, аби військове озброєння не потрапило до України. Для нас це буде не смертельно, але болісно. Єдине, що нам прийдеться це озброєння компенсувати за допомогою постачання. Може бути, того самого лендлізу або військової допомоги від інших країн Заходу. Самий стиль поведінки (Шольца - ред.) означає, що він продовжуватиме політику Меркель", - вважає Жданов.

Він додав, що німецьке озброєння Україна зможе замінити американським. За його словами, наразі від Німеччини надходить лише фіннасова допомога.

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"Крім грошей, зараз більше нічого не надходить. Є трохи гуманітрної допомоги, а так загалом лише фінансова допомога. Німеччина виходтить, як відкупляється грошима. Правда, суми там суттєві, але тим не менше, іноді нам більш необхідне є озброєння. Коли обіцяли "Гепарди" - це ж військове ППО, це те, що нам було вкрай необхідно, тому що російська авіація дуже сильно працює по нашим позиціям. Але ні "Гепардів", ні "Леопардів", як я їх назвав "німецький зоопарк", до нас таки і не дійшов", - сказав експерт.

Нагадаємо, що Росія виторговує зняття санкцій в обмін на відкриття експорту зерна із України. Своєю чергою Туреччина готова до посередництва.

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