Німецького активіста довелося виносити із суду разом зі столом: що сталось (фото)

У четвер, 23 лютого, кліматичний активіст, 23-річний Геннінг Єшке, якого судять у Німеччині за блокування вулиць, приклеїв руку до столу, після чого його довелося винести із зали суду разом із меблями. Цим жестом засновник протестної групи Letzte Generation (“Останнє покоління”) хотів привернути увагу до необхідності боротьби зі зміною клімату.

Про цей випадок повідомляє видання iDnes.

Активісти групи “Останнє покоління” останнім часом активізували свої протести, під час яких вони закликають громадськість та уряди країн відмовитися від видобутку викопного палива. Під час своїх заходів вони використовують клей для приклеювання до доріг, злітно-посадкових смуг або творів мистецтва.

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Позов, який розглядає Берлінський окружний суд, стосується кількох подій у 2022 року, в яких нібито брав участь Єшке. Берлінська прокуратура звинувачує активіста в насильстві, опорі поліції та небезпечному перешкоджанні дорожньому руху.

Оскільки активіст відмовився платити штраф за свої дії, справа дійшла до суду.

Під час судового слухання, 23-річний Єшке знову використав клей, приліпивши свою руку до столу в залі засідань. “Я повинен це зробити, тому що ми повинні поговорити про надзвичайну кліматичну ситуацію”, - заявив він.

Gericht: Wir müssen über den Klimanotstand sprechen https://t.co/PWqtcsXGcq — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 23, 2023

Суддя викликав судову охорону, щоб випровадити юнака за неповагу до суду. Охоронцям довелося виносити активіста з будівлі разом зі столом довжиною 1,2 метра.

На останніх фото активіст перебував на автобусній зупинці. Його рука все ще була приклеєна до столу.

Тим часом суд призначив наступне засідання у його справі на 9 березня.

Нагадаємо, раніше від рук британських екоактивістів постраждав знаменитий Музей Мадам Тюссо, де були виставлені воскові скульптури королівської родини.

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