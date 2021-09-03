Німецьку ракету розірвало на шматки: розробники задоволені і жартують - відео

Сталевий бак ракети заповнювали рідким азотом, але певного моменту резервуар не витримав.
У Німеччині під час випробувань вибухнула космічна ракета - апарат розірвало на шматки. Однак це не випадковість, а задумка розробників - йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Відео контрольованого вибуху німецький стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) оприлюднив на своєму YouTube-каналі.
Компанія протестувала кріогенний резервуар багаторазової ракети RFA One на якість зварювальних швів. Для цього конструктори заповнили ємність рідким азотом, аби визначити тиск, який зможе витримати їхня розробка. Але з азотом, схоже, таки перестаралися. Адже якоїсь миті резервуар не витримав і підірвався.
Водночас розробники не засмучуються, а навпаки - жартують.
"Не можна приготувати омлет, не розбивши яєць", - написала компанія у своєму Twitter.
Орбітальний дебют RFA One попередньо заплановано на кінець 2022 року з Космічного центру Андоя в Норвегії.