Німецьку ракету розірвало на шматки: розробники задоволені і жартують - відео

Німецьку ракету розірвало на шматки: розробники задоволені і жартують - відео

Сталевий бак ракети заповнювали рідким азотом, але певного моменту резервуар не витримав.

У Німеччині під час випробувань вибухнула космічна ракета - апарат розірвало на шматки. Однак це не випадковість, а задумка розробників - йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Відео контрольованого вибуху німецький стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) оприлюднив на своєму YouTube-каналі.

Компанія протестувала кріогенний резервуар багаторазової ракети RFA One на якість зварювальних швів. Для цього конструктори заповнили ємність рідким азотом, аби визначити тиск, який зможе витримати їхня розробка. Але з азотом, схоже, таки перестаралися. Адже якоїсь миті резервуар не витримав і підірвався.

Водночас розробники не засмучуються, а навпаки - жартують.

"Не можна приготувати омлет, не розбивши яєць", - написала компанія у своєму Twitter.

Орбітальний дебют RFA One попередньо заплановано на кінець 2022 року з Космічного центру Андоя в Норвегії.

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