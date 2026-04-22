Найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa повідомив про скасування 20 тисяч рейсів у період від травня до жовтня, намагаючись скоротити витрати на паливо.

Про це пише Financial Times.

Компанія вже скасувала близько 120 щоденних рейсів, а також планує закрити окремі маршрути з Мюнхена та Франкфурта на весь літній сезон, який триватиме до середини осені.

«Загалом до жовтня з розкладу буде виключено 20 000 близькомагістральних рейсів, що еквівалентно приблизно 40 000 метричним тоннам авіаційного палива, ціна якого подвоїлася з початку конфлікту з Іраном», — йдеться в заяві Lufthansa від 21 квітня.

Оновлений літній розклад перевізник пообіцяв оприлюднити «наприкінці квітня або на початку травня». У компанії зазначили, що він передбачатиме «оптимізацію пропозицій щодо близькомагістральних рейсів на весь літній сезон, що забезпечить стабільність розкладу на період планування польотів».

Питання скорочення рейсів також обговорювали під час зустрічі міністрів транспорту країн ЄС 21 квітня. Посадовці шукали шляхи уникнення дефіциту авіапального після попередження Міжнародного енергетичного агентства про можливе вичерпання запасів упродовж найближчих шести тижнів.

Євросоюз уже розглядає варіанти реагування. За словами єврокомісара з транспорту Апостолоса Цицикостаса, серед можливих рішень — пошук альтернативного гасу зі США, який зазвичай не використовують у Європі. Також обговорюється можливість дозволити авіакомпаніям заправлятися більшими обсягами пального за межами ЄС, щоб знизити ризики перебоїв.

«Якщо ця криза продовжиться, ми готові втрутитися і забезпечити більшу гнучкість для авіакомпаній», — заявив Цицикостас.

Раніше повідомлялося, що Європа опинилася за крок до авіаційної кризи через війну в Ірані та конфлікт довкола Ормузької протоки.

