Німецька «подруга Путіна» пояснила, чому не вірить у напад Росії на НАТО
Вона переконана, що Кремль не піде на такий крок через очевидну військову перевагу НАТО.
Німецька політикиня Сара Вагенкнехт скептично оцінила ймовірність прямого військового конфлікту між Росією та Північноатлантичним альянсом.
Про це вона заявила у прямому етері телеканалу ntv.
«Путін не нападе на Альянс, тому що він не самогубець і приблизно знає, яким є баланс сил», — сказала Вагенкнехт.
Політикиня додала, що «в усіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно переважає Росію — навіть зараз».
«І тому це так неправильно і так нечесно, коли люди продовжують говорити: нам потрібно ще більше озброїтися, нам потрібно ще більше солдатів», — зазначила вона.
Нагадаємо, 20 лютого 2022 року — за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну — Вагенкнехт заявила, що Росія «насправді не зацікавлена у вторгненні в Україну».
Раніше повідомлялося, що війна в Україні вже змінює підходи до сучасного ведення бойових дій і може зіграти на користь не лише Києва, а й усього Заходу.
Ми раніше інформували, що адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс вважає, що лише реальні гарантії безпеки можуть стати основою для легітимного врегулювання війни в Україні.