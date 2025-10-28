Сара Вагенкнехт / © Associated Press

Німецька політикиня Сара Вагенкнехт скептично оцінила ймовірність прямого військового конфлікту між Росією та Північноатлантичним альянсом.

Про це вона заявила у прямому етері телеканалу ntv.

«Путін не нападе на Альянс, тому що він не самогубець і приблизно знає, яким є баланс сил», — сказала Вагенкнехт.

Політикиня додала, що «в усіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно переважає Росію — навіть зараз».

«І тому це так неправильно і так нечесно, коли люди продовжують говорити: нам потрібно ще більше озброїтися, нам потрібно ще більше солдатів», — зазначила вона.

Нагадаємо, 20 лютого 2022 року — за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну — Вагенкнехт заявила, що Росія «насправді не зацікавлена у вторгненні в Україну».

Раніше повідомлялося, що війна в Україні вже змінює підходи до сучасного ведення бойових дій і може зіграти на користь не лише Києва, а й усього Заходу.

Ми раніше інформували, що адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс вважає, що лише реальні гарантії безпеки можуть стати основою для легітимного врегулювання війни в Україні.