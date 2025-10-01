"Німецьке небо під прицілом": хто і навіщо масово картографує критичні об'єкти дронами

Завод у Гайде / © Bild

Над критичною інфраструктурою на півночі Німеччини фіксують підозрілі та, ймовірно, координовані польоти безпілотників. Інформація про масову активність дронів над стратегічними об'єктами у землях Шлезвіг-Гольштейн та Мекленбург-Передня Померанія викликала серйозну тривогу уряду ФРН, який уже заявив про “збільшену загрозу безпеці”.

Про це пише німецьке видання Bild.

У ніч на 26 вересня в районі міста Кіль (Шлезвіг-Гольштейн) було зафіксовано кілька дронів, які пролетіли над цілою низкою чутливих об'єктів:

верф;

університетська клініка;

електростанція;

будівля місцевого парламенту;

нафтопереробний завод, що постачає паливом аеропорт Гамбурга.

Згідно з внутрішніми документами влади, безпілотники рухалися “паралельними курсами”, що може свідчити про цілеспрямовану спробу картування місцевості.

Схожі інциденти відбулися й у сусідній землі: у Заниці та Ростоку дрони помітили над військовими об'єктами. У порту Ростока поліція виявила кілька великих квадрокоптерів вагою понад 2,5 кг, які літали “координовано”.

Реакція Берліна та "російський слід"

Наразі невідомо, хто стоїть за цією хвилею польотів. Проте експерти відзначають схожість інцидентів із серією недавніх випадків у Данії, де через безпілотники тимчасово припиняли роботу аеропортів. Там місцева влада не виключає "російського сліду".

На тлі цих загроз міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добриндт анонсував створення центру з протидії безпілотникам. У Бундестазі також готується закон, який надасть право армії збивати підозрілі дрони за межами виключно військових об'єктів.

Раніше повідомлялось, що у німецькому Мюнхені вночі та вранці 1 жовтня зафіксували кілька вибухів і стрілянину. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення.