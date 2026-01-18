ТСН у соціальних мережах

Німецькі солдати раптово залишили Гренландію: чому Бундесвер покинув острів

Німецька розвідувальна група з 15 військовослужбовців достроково залишила Гренландію. Дізнайтесь, що стало причиною та як завершилася місія НАТО на арктичному острові.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Армія Німеччини

Армія Німеччини / © Associated Press

У неділю стало відомо, що німецька розвідувальна група з 15 військовослужбовців залишила Гренландію і повертається до Копенгагена. Група прибула на острів у п’ятницю в рамках розвідувальної місії під керівництвом Данії напередодні запланованих військових навчань НАТО.

Представник командно-контрольного центру повідомив, що солдати виконали свою задачу, а результати розвідки будуть проаналізовані найближчими днями.

Зафіксовано, що військові залишили острів достроково.

Розгортання військ відбулося на тлі суперечок щодо Гренландії, які загострив президент США Дональд Трамп ще раніше, намагаючись придбати острів, багатий на ресурси, та оголосивши додаткові мита на товари з восьми європейських країн, включно з Німеччиною, Великою Британією та Данією.

Раніше повідомлялось, якщо президент США Дональд Трамп реалізує свій намір заволодіти Гренландією, європейські союзники по НАТО можуть застосувати одразу декілька важелів впливу на Сполучені Штати.

