Німецькі солдати раптово залишили Гренландію: чому Бундесвер покинув острів

Армія Німеччини

У неділю стало відомо, що німецька розвідувальна група з 15 військовослужбовців залишила Гренландію і повертається до Копенгагена. Група прибула на острів у п’ятницю в рамках розвідувальної місії під керівництвом Данії напередодні запланованих військових навчань НАТО.

Представник командно-контрольного центру повідомив, що солдати виконали свою задачу, а результати розвідки будуть проаналізовані найближчими днями.

Зафіксовано, що військові залишили острів достроково.

Розгортання військ відбулося на тлі суперечок щодо Гренландії, які загострив президент США Дональд Трамп ще раніше, намагаючись придбати острів, багатий на ресурси, та оголосивши додаткові мита на товари з восьми європейських країн, включно з Німеччиною, Великою Британією та Данією.

