Німецькі військові достроково й без пояснень залишили Гренландію: що відомо

Німецькі військові / © bild.de

Група військовослужбовців Бундесверу достроково припинила перебування в Гренландії та покинула острів без публічних коментарів з боку німецької влади.

Про це пише видання BILD.

Як повідомляється, 15 представників німецького військового контингенту разом із командуванням вилетіли з адміністративного центру Гренландії — міста Нуук — рейсом авіакомпанії Icelandair. Журналісти зафіксували момент посадки військових на літак. Операція завершилася значно раніше запланованого терміну, при цьому жодних офіційних заяв або пояснень причин такого рішення наразі не оприлюднено.

За інформацією BILD, директива про термінове припинення місії та евакуацію надійшла безпосередньо з Німеччини у ранкові години. У результаті всі раніше заплановані зустрічі, переговори та заходи були негайно скасовані. Ще напередодні керівник делегації Штефан Паулі заявляв, що підрозділ очікує на остаточні інструкції з Берліна щодо подальших етапів перебування на острові.

Обставини поспішного від’їзду залишаються незрозумілими. За даними видання, серед можливих причин розглядається зростання міжнародної напруженості навколо Гренландії, а також потенційні економічні та політичні ризики, пов’язані з заявами президента США Дональда Трампа. Водночас офіційного підтвердження цих версій немає.

Німецький військовий контингент прибув до Гренландії лише кілька днів тому. Візит відбувався в межах стратегічної співпраці країн НАТО та був погоджений із владою Данії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина відправляла військових для посилення оборони острова на тлі зазіхань президента США Дональда Трампа.