Німецький суд відхилив апеляцію українця у справі про підрив "Північного потоку": подробиці рішення

Суд Німеччини відхилив апеляцію українця, підозрюваного в підриві «Північних потоків»

У четвер, 15 січня, Федеральний суд Німеччини оприлюднив деталі рішення щодо скарги на арешт одного з ключових підозрюваних у справі про підрив «Північних потоків». Йдеться про українця Сергія Кузнєцова, якого наприкінці листопада 2025 року екстрадували з Італії до Німеччини.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі суду.

У чому звинувачують українця

Слідство вважає, що підозрюваний відігравав координувальну роль у складі екіпажу вітрильної яхти «Андромеда». Саме з цього судна 26 вересня 2022 року водолази заклали вибухівку на три гілки газопроводу.

Йому інкримінують антиконституційну диверсію, спричинення вибуху та руйнування споруд.

Чому захист програв апеляцію

Адвокати намагалися довести, що підозрюваний має «функціональний імунітет» як представник держави (якщо він діяв за наказом спецслужб) або ж що його дії були легітимним актом війни («привілей комбатанта»).

Суд у Карлсруе відкинув обидва аргументи:

Імунітет не діє: міжнародне право не захищає від кримінального переслідування за насильницькі дії, керовані спецслужбами на території іншої держави. Це не було законною війною: судді наголосили, що «привілей комбатанта» (право завдавати шкоди ворогові) тут не застосовується. По-перше, операція була таємною (виконавці не мали розпізнавальних знаків чи уніформи).

По-друге, газопроводи були цивільними об’єктами, а не військовими цілями.

Що це означає

Суд підтвердив юрисдикцію Німеччини, оскільки руйнування газогону завдало шкоди на німецькій території (де закінчувалися труби).

Тепер, коли апеляцію відхилено, підозрюваний залишатиметься у слідчому ізоляторі. Слідство вважає, що існує високий ризик його втечі. Це рішення створює серйозний прецедент: ФРН трактує підрив труби як кримінальний злочин, а не як епізод російсько-української війни.

Нагадаємо, Німеччина взяла під варту громадянина України, якого підозрюють в організації серії диверсій на замовлення російських спецслужб. Чоловіка екстрадували зі Швейцарії через сім місяців після його арешту.