Танкер Eventin / © із соцмереж

Німецький Федеральний фіскальний суд наразі відмовився надати дозвіл на конфіскацію аварійного нафтового танкера Eventin, який входить до списку суден російського «тіньового флоту».

Про це повідомляє Spiegel.

У суді заявили про «обґрунтовані сумніви щодо законності заходів конфіскації» і зазначили, що остаточне рішення ще не ухвалене. Також немає визначеності, чи має танкер право заходити на територію ЄС у разі надзвичайної ситуації.

Eventin, на борту якого перебуває близько 100 000 тонн нафти, уже майже рік стоїть поблизу узбережжя німецького острова Рюген у Балтійському морі. Судно відбуксирували після того, як через технічну несправність воно стало некерованим і втратило можливість продовжувати рейс.

Танкер вийшов із російської Усть-Луги 6 січня під прапором Панами та прямував до Порт-Саїда в Єгипті. Кінцевим пунктом мала стати Індія.

Місцеві екологи та експерти називають Eventin «плавучою екологічною бомбою», наголошуючи, що нафту необхідно відкачати якнайшвидше, аби уникнути потенційної катастрофи.

Формальний власник судна — компанія Laliya Shipping Corp. з Маршаллових островів — веде судовий спір із ЄС щодо зарахування танкера до «тіньового флоту», який використовується Росією для обходу санкцій.

Раніше повідомлялося, що польоти невідомих дронів над Німеччиною можуть бути пов’язані з вантажними кораблями, які мають безпосередній стосунок до Росії.

Ми раніше інформували, що біля берегів Сенегалу, що на заході Африки, почав тонути нафтовий танкер, що належить турецькій компанії Beşiktaş Denizcilik. Раніше він неодноразово заходив у російські порти.