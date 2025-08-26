Німецький турист стрибнув у воду за дітьми та зник безвісти: що відомо

Озеро Комо

На італійському озері Комо тривають пошуки 55-річного туриста з Німеччини, який зник безвісти після того, як кинувся у воду, щоб врятувати своїх дітей.

Про це повідомило видання Ansa.

Інцидент стався вдень поблизу села Доріо на східному узбережжі озера, у провінції Лекко. Чоловік пірнув з орендованого човна, яким він подорожував із родиною, щоб врятувати дітей. Двоє його дітей випали за борт, однак їм вдалося вибратися, тоді як батько не виплив на поверхню. Тривогу підняла його дружина.

За попередніми даними, чоловіка могло затягнути сильне підводне течією, характерне для озера Комо. Пошукова операція триває. Залучено берегову охорону, пожежників, водолазів, катери, гідрошвидку допомогу та вертольоти.

Озеро Комо розташоване приблизно за 80 кілометрів від Мілана й вважається однією з найпопулярніших туристичних зон Італії.

Райони Доріо та Коліко, де сталася трагедія, є популярним місцем для відпочинку туристів. Тут розташовані численні готелі та кемпінги, які часто обирають мандрівники з Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

