ЗСУ на війні проти Росії / © Associated Press

Реклама

Німецький ультраправий політик Тім Шрамм, який добровільно воював на боці України, може бути позбавлений членства у партії «Альтернатива для Німеччини». 22-річного добровольця звинувачують у «надзвичайно шкідливій для партії поведінці».

Про це повідомляє німецьке видання Welt, у розпорядженні якого опинилася заява на виключення Тіма Шрамма з регіонального керівництва партії у місті Вупперталь.

«Перебуваючи в лавах української армії та публічно коментуючи свою участь у бойових діях, серйозно порушив принципи й порядок партії, завдавши їй значної шкоди», — йдеться в партійному документі.

Реклама

Раніше молодий політик повідомив, що ще 2022 року, коли доставляв гуманітарну допомогу до зони бойових дій, намагався вступити до Міжнародного легіону української армії, але тоді його не взяли.

Наприкінці 2024 року йому все таки вдалося домовитися і вступити до сил Територіальної оборони України, де він від березня до червня цього року служив в одному з підрозділів на сході України.

«Ми стріляли — нас обстрілювали, ми запускали дрони й нас самих атакували дрони. Більше я не можу сказати з міркувань безпеки», — сказав він в інтерв’ю журналістам Nius.

За словами Шрамма, його однопартійці не знали про його службу в українській армії. Але згодом у медіа з’явилися фото снарядів, на яких німецький доброволець робив підписи «Привіт усім русофілам», а також «Ідіть до біса! Вітання з Вупперталя».

Реклама

Що відомо про партію «Альтернатива для Німеччини»

Партія ультраправих «Альтернатива для Німеччини» (АдН/AfD) утворилася 2013 року. Вона відома, як об’єднання так званих євроскептиків і є проросійською. Партія виступає за припинення військової допомоги Україні, проти євроінтеграції та імміграції іноземців, а також прагне виходу Німеччини з ЄС.

За підсумками федеральних виборів, що відбулися в лютому 2025 року, вперше в історії АдН посіла друге місце, отримавши 20,8% голосів виборців і поступившись лише правлячому блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

У квітні АдН очолила рейтинг політичних партій ФРН згідно з результатами опитування Ipsos. На другому місці опинився блок ХДС/ХСС, на третьому — СДПН.

Нагадаємо, Федеральне відомство із захисту конституції ФРН офіційно визнало ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яка відома своєю прихильністю до Кремля, екстремістською організацією, що загрожує демократії.

Реклама