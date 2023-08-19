"Німіє рука і утруднене дихання": у Гіркіна в СІЗО похитнулося здоров’я

У російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) загострилися хронічні захворювання в московському СІЗО, де він перебуває за звинуваченням у публічних закликах до екстремізму.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на його адвоката Гаджі Алієва, який відвідав арештанта.

За словами юриста, у Гіркіна “почала німіти рука і виникло утруднене дихання”.

Після цієї інформації від адвоката дружина заарештованого Мирослава Регінська заявила, що домагатиметься допуску лікаря до Гіркіна.

“Обстеження досі не проводилося, я глибоко шокована. Нічим іншим, як відвертим знущанням я це назвати не можу”, — стверджує вона.

У чому звинувачують Гіркіна (Стрєлкова)

Гіркін перебуває в СІЗО "Лефортово". Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, Гіркіна у РФ звинувачують у публічних закликах до екстремізму (ч. 2, ст. 280 КК РФ). Формально кримінальна справа пов'язана з двома постами в телеграм-каналі колишнього верховоди бойовиків “ДНР”: у першому йшлося про можливу здачу Криму, у другому — про невиплати забезпечення військовим.

Обшук у будинку, затримання, а потім арешт Гіркіна відбулися через три дні після того, як він назвав президента РФ Володимира Путіна “нікчемою” та “мокрицею”.

21 липня Міщанський суд Москви заарештував Гіркіна до 18 вересня. Під час засідання з’ясувалося, що розслідування ведуть співробітники ФСБ. Справу засекретили через наявність відомостей, що містять держтаємницю.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Гіркіна (Стрєлкова) було заочно засуджено нідерландським судом до довічного ув'язнення у справі про збитий малайзійський “Боїнг” на Донбасі в 2014 році.

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