Німці масово звільняються від служби в армії: що їх лякає і до чого тут війна в Україні

Німецька армія / © Associated Press

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Кількість молодих чоловіків, які відмовляються від військової служби в німецькій армії, цього року різко зросла. Одна із причин — побоювання німців брати участь у війні в Україні та на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані, надані німецьким урядом.

Згідно з даними, у першій половині 2026 року більше людей подали заяви про звільнення від служби «з релігійних чи моральних міркувань», ніж за весь минулий рік.

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За період до 30 червня федеральне відомство у справах сім’ї та функцій громадянського суспільства, яке розглядає такі запити, отримало майже 6 тисяч — 5862 заяви.

У порівнянні за 2025 роком було подано заявок вдвічі менше — 3879 заявок, а за 2024 рік — 2249.

Кандидати на отримання статусу відмовника від військової служби повинні подати до Бундесверу короткий лист про наміри з особистим підписом, резюме та особисту заяву, в якій вказані причини відмови від служби.

«Намагаючись оновити виснажені збройні сили країни, уряд цього року вимагав від усіх німецьких чоловіків віком від 18 років заповнити форму, яка підтверджує їхню готовність до служби, та пройти медичний огляд», — зазначають у виданні.

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Чому німецькі військові відмовляються служити в армії

Ймовірно, цьогорічне зростання відмов від служби у Бундесвері спричинене:

новою політикою спрощеного призову,

а також побоюваннями щодо потенційної участі військових у таких гарячих точках безпеки, як Ормузька протока та миротворча операція у повоєнній Україні.

Загроза нападу на НАТО — що відомо

У США та Європі дедалі частіше говорять про російську загрозу для країн НАТО. Тому країни східного флангу Альянсу готуються до можливого нападу РФ. Вони укріплюють свій східний кордон, будують оборонні споруди, розширюють резерви, закуповують танки, дрони та іншу техніку.

Тим часом у Швеції заявили, що вони не бачать ознак підготовки Росії до звичайного військового нападу на НАТО, але не виключили, що Москва активно використовує інші методи тиску.

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