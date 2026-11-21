Кожен четвертий німець хоче повністю припинити підтримку України / © Фото з відкритих джерел

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У Німеччині зменшується суспільна підтримка масштабної допомоги Україні. За результатами нового опитування, 49% громадян виступають за скорочення фінансової, військової та гуманітарної підтримки Києва або її повне припинення. Водночас 39% хочуть, щоб Берлін продовжував допомагати Україні в нинішньому обсязі або навіть збільшив підтримку.

Про це повідомляє німецьке видання WELT із посиланням на опитування YouGov.

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Скільки німців хочуть припинити допомогу Україні

Згідно з дослідженням, чверть респондентів — 25% — вважають, що Німеччина має повністю припинити підтримувати Україну, яка зазнала російського нападу. Ще 24% виступають за скорочення допомоги.

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Натомість 30% опитаних хочуть зберегти нинішній обсяг підтримки, а 9% — збільшити його. Ще 11% не визначилися зі своєю позицією.

Опитування проводили онлайн від 13 до 16 листопада серед 2329 повнолітніх жителів Німеччини. За даними YouGov, вибірка репрезентативна для населення країни віком від 18 років.

Найбільше прихильників продовження допомоги Україні — серед виборців партії «Зелені»: половина з них виступає за збереження нинішнього рівня підтримки, ще 32% хочуть її збільшити. Серед прихильників Лівої партії за збереження допомоги висловилися 36%, за збільшення — 16%.

Натомість серед виборців ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (АдН) 62% хочуть повністю припинити допомогу Україні, а ще 27% — скоротити її.

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Помітні відмінності є і між регіонами. У західних федеральних землях 42% респондентів хочуть зберегти або збільшити підтримку України. У східній частині Німеччини таких лише 25%. Водночас найвиразніша підтримка України спостерігається серед молоді віком 18–29 років та людей старших за 70 років.

Чи хочуть німці, щоб Мерц зустрівся з Путіним

Окремо соціологи запитали громадян, чи повинен канцлер Фрідріх Мерц найближчим часом провести переговори з президентом Росії Владіміром Путіним.

49% опитаних підтримують якнайшвидшу зустріч навіть за умови, що Москва перед цим не зробить жодних поступок. Ще 23% вважають, що розмова має відбутися лише після певних поступок з боку Росії, навіть якщо через це доведеться чекати довше.

Проти будь-яких переговорів Мерца з Путіним наразі виступають 9% респондентів, а 18% не визначилися.

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Найбільше прихильників швидкої зустрічі без попередніх умов — серед виборців АдН: таку позицію підтримують 66%. Серед прихильників блоку ХДС/ХСС, до якого належить Мерц, таких 55%. Лише серед виборців «Зелених» відносна більшість вважає, що перед переговорами Росія має піти на поступки.

Найчастіше за якнайшвидшу розмову канцлера з російським президентом висловлюються люди віком від 50 років. Особливо високий показник у віковій групі 60–69 років — 61%. У східних землях Німеччини переговори без попередніх умов підтримують 56% опитаних, у західних — 47%.

Важливо, що у вересні результати іншого опитування Deutschlandtrend були дещо іншими: 38% німців вважали обсяг військової допомоги Україні доречним, 14% хотіли його збільшити, а 42% — скоротити. Водночас ці дослідження не можна безпосередньо порівнювати, оскільки листопадове опитування охоплювало не лише постачання зброї, а й фінансову та гуманітарну підтримку.

За даними Tagesspiegel, від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або передбачила на наступні роки понад 45,7 млрд євро цивільної та близько 57,8 млрд євро військової допомоги Україні.

Німеччина продовжує підтримувати Україну попри суперечливі настрої суспільства

Розбіжність між позицією частини німецького суспільства та рішеннями уряду особливо помітна на тлі останніх дипломатичних домовленостей. На початку листопада федеральний уряд розкрив обсяг підтримки України, який сягнув майже 101 млрд євро. У цю суму включили не лише вже використані кошти, а й майбутнє фінансування, зокрема військову та цивільну допомогу, а також витрати на українців, які знайшли прихисток у Німеччині.

19 листопада у Берліні відбулася зустріч Коаліції охочих за участю Володимира Зеленського, Фрідріха Мерца та інших європейських лідерів. Канцлер запевнив, що Німеччина підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно. За підсумками переговорів учасники також підтвердили кредитну допомогу ЄС на 90 млрд євро до кінця 2027 року та зобов’язання країн НАТО забезпечити військову підтримку України.

Наступного дня європейська підтримка отримала й нове фінансове підкріплення. Рада Європейського Союзу схвалила додатковий мільярд євро на закупівлю озброєння для України. Кошти планують спрямувати, зокрема, на безпілотники, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Таким чином, попри дискусії щодо рівня підтримки серед виборців, європейські інституції та уряди продовжують ухвалювати рішення про фінансування української оборони.

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