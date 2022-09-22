Нинішня поведінка Путіна нагадує Гітлера в останні дні Третього Рейху – генерал Годжес

Нещодавно ухвалені рішення президента Росії Володимира Путіна нагадують поведінку Адольфа Гітлера, який в останні дні Третього Рейху намагався залучити до участі у війні побільше військових.

Путін робить те, що робили нацисти.

Про це екскомандувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес розповів в інтерв’ю Bild.

"Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців і старців для Вермахту. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти", – звернув увагу американський генерал.

Він також висловив свою думку про те, чи зможе "часткова" мобілізація в Росії сприяти зміні ходу війни.

"Без потужної артилерійської підтримки ці війська будуть лише гарматним м’ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед", – сказав Годжес.

Він також не виключив застосування Росією ядерної зброї, проте запевнив, що Путін розуміє, якими будуть наслідки такого вчинку.

"Так, Путін холодний, як лід, але не божевільний: він добре знає, що тоді США повинні будуть повністю втягнутися у цю війну. Пентагон вже надав президенту Джо Байдену список варіантів на такий випадок", – повідомив екскомандувач військами США в Європі.

Він додав – є ще російські генерали, які хотіли б мати майбутнє і після диктатора.

Нагадаємо, журналісти CNN з посиланням на джерела в розвідці повідомили, що Путін особисто віддає накази у війні проти України, а між генералами існують серйозні розбіжності.

Тотальна мобілізація відкрила очі росіянам на війну – Роман Цимбалюк

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