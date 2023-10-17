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Нищать на регулярній основі: на кордоні РФ партизани "мінуснули" будівельну техніку росіян

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Нищать на регулярній основі: на кордоні РФ партизани "мінуснули" будівельну техніку росіян

Техніка на кордоні / Фото: Центр національного спротиву

Керівники будівельного батальйону РФ вимагають від російської влади компенсацій.

В Росії будують “укріплення” на кордоні з Україною. Проте невідомі знищують техніку будівельних батальйонів.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Як зазначається, місцеві комерційні структури Курської області вимагають від влади грошові компенсації за знищені екскаватори, оскільки партизани на регулярній основі нищать експропрійоване майно.

Нагадаємо, що у Росії повідомили про невідомі безпілотники. Зокрема, нібито у Бєлгородській області та Яковлівському міському окрузі "ППО" збили 3 БПЛА літакового типу.

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Дата публікації
Перегляди
242
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