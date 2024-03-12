Нищить цілі зі швидкістю світла: Велика Британія розсекретила відео випробувань лазерної зброї

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс поділився розсекреченими кадрами, які були зроблені під час випробувань новітньої лазерної зброї DragonFire.

Він опублікував відео на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Подивіться перше в історії відео про британську лазерну зброю DragonFire", – написав голова британського оборонного відомства.

Шеппс також додав, що кадри підтверджують здатність лазера знищувати цілі зі швидкістю світла.

Watch the first ever video of the UK’s laser weapon DragonFire



Newly declassified footage shows the power of the laser to cut down targets at the speed of light. pic.twitter.com/q5BBAx3P1t — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 11, 2024

Нагадаємо, раніше Грант Шеппс повідомив, що британські розробники новітньої зброї вперше збили дрони, використовуючи лазер. За словами міністра, лазерна зброя просто розрізає цілі, що наближаються.

Таку зброю потенційно можна буде встановлювати на кораблі ВМФ, що є дуже важливим з огляду на стрімке збільшення використання БПЛА у військових цілях.

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