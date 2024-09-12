Нищівний тайфун накрив В'єтнам: загинули до 200 людей (фото)

Швидкість вітру сягнула 149 км/год і спричинила раптові повені та зсуви.

На В’єтнам обрушився тайфун "Ягі", внаслідок якого загинули майже 200 людей, ще понад 125 – вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Sky News.

Тайфун "Ягі" став найпотужнішим, який обрушився на цю країну Південно-Східної Азії за останні десятиліття. Стихія дісталася суші 7 вересня зі швидкістю вітру до 149 км/год і спричинила раптові повені та зсуви.

За даними в'єтнамської газети VNExpress, загинули близько 197 людей, 128 вважаються зниклими безвісти, ще понад 800 отримали поранення.

Пік смертності припав на початку цього тижня, коли 10 вересня раптова повінь знесла усе село Ланг Ну у провінції Лао Кай на півночі В’єтнаму.

Сотні рятувальників почали пошуки тих, хто вижив. Станом на ранок 12 березня 53 жителі села вважалися зниклими безвісти.

Повідомляється, що повінь у столиці Ханої була найсильнішою за останні 20 років та призвела до масової евакуації.

Паводкові води з Ред-Рівер трохи спали, але багато районів досі затоплені.

Люди пробиралися крізь каламутну коричневу воду вище колін, щоб пройти одну вулицю. Дехто ще носив велосипедні та мотоциклетні шоломи, покинувши свої транспортні засоби дорогою. Інші пливли дорогою невеликими човнами, коли повз пропливало сміття. А один чоловік штовхав свій мотоцикл до суші на алюмінієвому судні.

"Ягі" ослаб 8 вересня, але зливи тривають, і рівень води у річках залишається небезпечно високим.

У провінції Фу Тхо обвалився сталевий міст над Червоною річкою, внаслідок чого у воді опинилися 10 автомобілів і вантажівок разом із двома мотоциклами.

У гірській провінції Као Банг автобус з 20 людьми знесло зсувом у затоплений потік.

Водночас у Таїланді щонайменше двоє людей загинули і сотні опинилися в безвиході після сильних дощів, які прокотилися у двох північних провінціях. Там розлилися річки, які затопили поселення та спровокували селеві потоки.

Експерти кажуть, що такі шторми, як тайфун "Ягі", стають сильнішими через зміну клімату, оскільки тепліші води океану забезпечують більше енергії для їхнього підживлення. Це призводять до посилення вітру та сильніших дощів.

Тайфун у В'єтнамі / Фото: Associated Press

Тайфун у В'єтнамі / Фото: Associated Press

Тайфун у В'єтнамі / Фото: Associated Press

Тайфун у В'єтнамі / Фото: Associated Press

Тайфун у В'єтнамі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше тайфун "Ягі" пронісся півднем Китаю. Потужним вітром з вулиць зносило людей та автомобілі.

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