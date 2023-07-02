"Ніщо не втримало від улюбленої вечірки": стало відомо, де перебував Путін у день заколоту

Диктатор спостерігав за вечіркою з яхти свого друга.

24 червня, у день, коли стався збройний заколот ПВК "Вагнер", президент Росії Володимир Путін перебував у Санкт-Петербурзі на фестивалі "Алые паруса".

Про це повідомив журналіст Михайло Зиґар, пише The New York Times.

"Попри шок від заколоту, коли сили "Вагнера" безперешкодно пройшли в межах 125 миль від Москви, Путін вилетів до Санкт-Петербурга. Ніщо, навіть збройний заколот, не могло втримати його від улюбленої вечірки", — пише він.

Зиґар зазначає, що диктатор спостерігав за шоу з яхти Юрія Ковальчука, свого найближчого друга та одного з найвпливовіших олігархів країни.

"На думку моїх джерел, близьких до найближчого оточення Путіна — чиновників, адміністраторів, журналістів, бізнесменів та інших, — це поки що найяскравіше свідчення того, що президент відірваний від реальності. Він, як і раніше, вважає, що у нього все під контролем і що заколот Пригожина ніяк не змінив політичної ситуації. Але він помиляється", — пише журналіст.

За словами співрозмовників Зиґаря, атмосфера навколо глави Кремля змінюється, і навіть наближені до президента хочуть змін. Поінформовані джерела стверджують, що путінська система правління просто не може тривати довго.

Нагадаємо:

24 червня, близько 14:16 за московським часом, із аеропорту "Внуково" в бік Санкт-Петербурга вилетів Іл96-300ПУ глави Кремля. Літак зник із радарів біля Твері, де розташована одна з резиденцій президента РФ. На ньому встановлено обладнання для управління армією.

За пів години другий президентський борт Ту-214ПУ вилетів зі столиці РФ також у Пітер. На ньому також є обладнання на випадок війни. Він зник із радарів над Гатчиною.

ЗМІ також повідомляли, що з московського аеропорту "Внуково" в північно-західному напрямку вилетіли літаки першого заступника очільника Військово-промислової комісії Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

Видання "Медуза" пише, що у день заколоту, 24 червня, Євген Пригожин спробував установити зв'язок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але його зусилля були марними. Після цього Путін не брав участі в наступних переговорах.

За інформацією джерела, близького до Кремля, влада взаємодіяла з Пригожиним протягом вечора 23 червня, після його заяви про початок "маршу справедливості".

"З ним намагалося спілкуватися військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії і близькі до нього чиновники. Але самі його дії були такими, що не дуже зрозуміло, про що взагалі перемовлятися", — сказало джерело.

Як відомо, заколот Пригожина провалився. Він розвернув своїх найманців назад вже за 200 км від Москви.

У Мережі з'явилося відео, де Пригожин оцінив заколот. Він сказав, що "всіх збадьорили".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "поїде до Білорусі".

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