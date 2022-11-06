Ніщо не зупинить танення льодовиків, океани піднімуться на метр — заява Всесвітньої метеорологічної організації

Утримати потепління нижче межі в 1,5 градуса за Цельсієм, ймовірно, буде вже неможливо, а катастрофічні наслідки зміни клімату будуть посилюватися.

Нагрівання планети та підвищення рівня океану прискорюються, останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень, і ніщо уже не зупинить танення льодовиків.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), опублікованому у неділю, 6 листопада з нагоди відкриття кліматичної конференції ООН (COP27) в Єгипті.

Голова ВМО ООН Петтері Таалас попередив, що утримати потепління нижче межі в 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою, ймовірно, буде вже неможливо, а катастрофічні наслідки зміни клімату будуть посилюватися і ставати помітнішими.

Кліматологи прогнозують, що середня температура цього року буде на 1,15 градуса вище, ніж середня температура 1850-1900 років. Зараз рівень океану підвищується вдвічі швидше, ніж на початку 1990-х років. Тільки від січня 2020 року океани піднялися на один сантиметр.

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“Для багатьох льодовиків уже занадто пізно, їх танення триватиме протягом сотень або навіть тисяч років з далекосяжними наслідками для безпеки водних ресурсів. Швидкість підвищення рівня океану подвоїлася за останні 30 років. Наразі, хоча ми все ще вимірюємо його в міліметрах на рік, він додає від пів метра до одного метра за століття, що становить величезну небезпеку для мільйонів людей, які живуть поблизу узбережжя або в низинних районах”, — сказав Таалас. .

У ВМО повідомляють, що континентальні льодовики зникають рекордними темпами не лише в Європі. Наприклад, у Гренландії крижаний покрив зменшується вже 26-й рік поспіль, в Альпах цього року товщина льодовиків стала тоншою на 3-4 метри.

Зміни клімату все більше відчувають на собі люди по всій планеті: катастрофічні повені в Пакистані цього року забрали життя 1700 людей, чотирирічна надзвичайна посуха в Африці поставила під загрозу голоду 18 мільйонів людей, рівень річки Янцзи впала до рекордно низького рівня, Європа пережила безпрецедентну спеку.

“Цей звіт ВМО читається як медичний висновок про важкохворого пацієнта, але в цьому випадку пацієнтом є Земля”, — цитує AP кліматологиню Дженніфер Френсіс, яка не брала участі в його формулюванні.

Нагадаємо, через рекордно високі температури повітря цього літа льодовик в італійських Альпах обвалився, накривши туристів лавиною з каміння та криги.

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