"Нісенітниця, маячня собача": Путін агресивно заперечив можливий напад на НАТО словами, які він використовував у 2019 року

Путін у своїх виступах використовував практично одну і ту ж фразу - “нісенітниця, маячня собача”.

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з іноземними журналістами заявив, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО. Ці ж словам президент РФ сказав п’ять років тому під час саміту. Тоді він заперечував ймовірний напад країни-агресорки на нашу державу.

Про це пише телеграм-канал “Агентство. Новости”.

Як зазначається, Путін спробував спростувати заяви низки експертів щодо того, що РФ планує напад на країни НАТО. Диктатор був емоційним та використовував різні вирази та жестикуляцію.

Що цікаво, Путін в обох виступах використовував практично одну і ту ж фразу - “нісенітниця, маячня собача”. Таким чином він намагався емоційно заперечити, що армія РФ не планує вдиратися в країни Альянсу.

Заперечення Путіна у 2019 році

“Попри всі проблеми з Україною, спекуляціями навколо Криму та Донбасу. Усі чудово розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати. Скільки у Євросоюзі мешканців, скільки в НАТО? Який сумарний економічний та військовий потенціал? Це просто нісенітниця, маячня собача”.

Заперечення Путіна у 2024 році

“От вигадали, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви “збрендили” зовсім, чи що? Тупі, взагалі, як цей стіл? Хто це вигадав? Це нісенітниця, маячня собача”.

Також цікаво і те, що у 2019 році його слова часто перебивалися кашлем. Час від часу він посміхався, іронізуючи над загрозами щодо нападу. В той час як у 2024-му він вже не кашляє, а його заява лунає агресивно, що підкреслюється візуально - виразом його обличчя та мімікою.

Нагадаємо, що у Росії вкотре заговорили про "переговори" з Україною. Втім, для цього у Москві традиційно мають свої умови.

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