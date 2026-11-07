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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Смертельна стрілянина в центрі Кракова: Зеленський відреагував на трагедію

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок стрілянини в Кракові.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Зеленський

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в польському Кракові та висловив співчуття родинам загиблих.

Про це глава держави написав у соцмережі X.

Зеленський відреагував на стрілянину в Польщі

«У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих», — написав Зеленський.

Президент наголосив, що ніщо не може виправдати цей напад, і висловив упевненість, що винний понесе покарання.

«Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання пораненим, а також усім, кого торкнулася ця трагедія», — додав глава держави.

/ © Соцмережа X

© Соцмережа X

Трагедія в Кракові: що відомо про стрілянину на головній площі міста

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що в центрі польського Кракова, на Головному Ринку, сталася стрілянина. За попередніми повідомленнями, чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля, який рухався повз натовп. Постріли спричинили паніку серед перехожих.

На місце оперативно прибули поліція, рятувальники та медики. Територію площі оточили, а для евакуації та допомоги постраждалим залучили гелікоптер медичної авіації.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і десятьох поранених. Згодом кількість жертв зросла: за даними польських правоохоронців, загинули п’ятеро людей, ще понад десять дістали поранення. Серед постраждалих були й поліцейські.

Підозрюваного затримали. Під час операції правоохоронці відкрили вогонь, чоловік дістав поранення та був доправлений до лікарні. Поліція продовжує розслідування й встановлює мотиви та всі обставини злочину.

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