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Смертельна стрілянина в центрі Кракова: Зеленський відреагував на трагедію
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок стрілянини в Кракові.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в польському Кракові та висловив співчуття родинам загиблих.
Про це глава держави написав у соцмережі X.
Зеленський відреагував на стрілянину в Польщі
«У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих», — написав Зеленський.
Президент наголосив, що ніщо не може виправдати цей напад, і висловив упевненість, що винний понесе покарання.
«Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання пораненим, а також усім, кого торкнулася ця трагедія», — додав глава держави.
Трагедія в Кракові: що відомо про стрілянину на головній площі міста
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що в центрі польського Кракова, на Головному Ринку, сталася стрілянина. За попередніми повідомленнями, чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля, який рухався повз натовп. Постріли спричинили паніку серед перехожих.
На місце оперативно прибули поліція, рятувальники та медики. Територію площі оточили, а для евакуації та допомоги постраждалим залучили гелікоптер медичної авіації.
Спочатку повідомлялося про двох загиблих і десятьох поранених. Згодом кількість жертв зросла: за даними польських правоохоронців, загинули п’ятеро людей, ще понад десять дістали поранення. Серед постраждалих були й поліцейські.
Підозрюваного затримали. Під час операції правоохоронці відкрили вогонь, чоловік дістав поранення та був доправлений до лікарні. Поліція продовжує розслідування й встановлює мотиви та всі обставини злочину.