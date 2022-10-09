Нишпорили в телефоні і допитували матір: у Москві затримали п'ятикласницю через аватарку з жовто-синіми квітами

Москвичка заявила про затримання своєї 10-річної доньки через аватарку із жовто-синіми квітами.

У Москві правоохоронці доставили до відділку п'ятикласницю через аватарку із жовто-синіми квітами, а також прийшли до родини додому з обшуком.

Про це повідомила мати дівчинки російському правозахисному проєкту "ОВД-Інфо".

За словами матері школярки, вранці 5 жовтня поліція приїхала за 10-річною дівчинкою до школи, звідки відвезли її до відділу МВС. У п'ятикласниці запитували, чи мама працює, чим вона займається, як проводять дозвілля в сім'ї.

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Матір до відділку привезли окремо. За словами матері, її допитували протягом трьох годин.

"На очах у дитини, яка плаче, силовики грубо повели матір до виходу (зі школи)", — пише "ОВД-Інфо".

У жінки вимагали пояснень, чому школярка обрала на аватарку саме таку картинку з інтернету саме з таким поєднанням кольорів. Силовики також дивилися листування у її телефоні та історію пошуку на гаджетах.

Також поліцейські прийшли додому до сім'ї і, не пред'явивши жодних документів, почали "копатися" в постільній білизні.

Підгрунтям конфлікту, як розповідає жінка, стало те, що ще наприкінці вересня її викликали до школи, аби та пояснила, чому донька пропускає "Розмови про важливе" — патріотичні позаурочні заняття, які розпочалися цього навчального року. На зустрічі жінку питали про аватарку доньки.

Наступного дня матері повідомили, що надійшла скарга від батька однокласника дівчинки, що нібито 10-річна школярка опублікувала в чаті опитування про мир та війну.

Як виявилося, після цього директорка школи поскаржилися до місцевого МВС і попросила "встановити причинно-наслідкові зв'язки подібної поведінки дитини, її громадянської позиції", а також перевірити умови, в яких вона живе. Також директорка закликала поліцію "вплинути на виховну позицію" матері.

Інспекторка у справах неповнолітніх повідомила жінці, що їхню родину мають намір поставити на профілактичний облік.

Тим часом, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російське керівництво мобілізує громадян, які виступають проти політики Кремля, а також мешканців окупованих регіонів.

А в Урюпінську в РФ чоловік закидав будівлю коктейлями Молотова.

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