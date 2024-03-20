Ніяк не вгамується: Папа Римський після хвилі критики знову закликав Україну до мирних переговорів

У своїх закликах до миру Франциск так і не засудив агресора – Росію.

Папа Римський Франциск після хвилі критики через "білий прапор для України" знову закликав до мирних переговорів і завершення війни.

Про це передає Vatican News.

Також читайте Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак за однієї умови

У своїй промові Папа Римський згадав про "страждені народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які дуже потерпають від жахіття війни".

"І ніколи не забуваймо про те, що війна – це завжди поразка. В стані війни неможливо рухатися вперед. Ми повинні докладати всі зусилля для того, щоб вести переговори з метою покласти край війні. Молімося за це", – сказав понтифік.

І знову Франциск у своїх закликах до миру не засудив агресора – Росію.

Нагадаємо, недавно Папа Римський Франциск вляпався у скандал, бо заявив, що вважає “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" і розпочати переговори з Росією за участю міжнародних посередників.

У пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України. Там запевнили, що понтифік начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

В МЗС України зі свого боку запросили "на килим" представника Ватикану через такі висловлювання Папи.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про заяву Папи про білий прапор, реакції на неї та мету таких висловлювань.

Після того, як скандал трохи втих Франциск знову неоднозначно висловився про війну. Він висловив жаль, що "молоді люди йдуть помирати" замість того, щоб засудити Росію.

Читайте також: