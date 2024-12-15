Ніяк не вгамується: Папа Римський вважає українців і росіян "двоюрідними братами"

"Двоюрідні брати" – Папа Франциск знову відзначився скандальною заявою про війну в Україні.

Папа Римський Франциск знову відзначився скандальною заявою – він назвав українців і росіян "двоюрідними братами".

Про це передає Vatican News.

Під час візиту на французький острів Корсика понтифік помолився про "довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу".

"Вони ж (українці і росіяни – Ред.) брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу", – сказав Франциск.

Раніше Папа Римський Франциск закликав до різдвяного перемир'я "на всіх фронтах".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.