Ніяк не вгамується: Папа Римський вважає українців і росіян "двоюрідними братами"

"Двоюрідні брати" – Папа Франциск знову відзначився скандальною заявою про війну в Україні.
Папа Римський Франциск знову відзначився скандальною заявою – він назвав українців і росіян "двоюрідними братами".
Про це передає Vatican News.
Під час візиту на французький острів Корсика понтифік помолився про "довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу".
"Вони ж (українці і росіяни – Ред.) брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу", – сказав Франциск.
Раніше Папа Римський Франциск закликав до різдвяного перемир'я "на всіх фронтах".
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