Ніякого бюджетного відпочинку: на Балі хочуть пускати лише багатих туристів

Балі почне відновлювати туристичний потік після того, як покращиться ситуація із коронавірусом.

Влада Індонезії хоче обмежити в'їзд на острів Балі для бюджетних туристів.

Про це повідомляє thebalisun.com.

Так, міністр-координатор з морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджайтан заявив, що Балі не дозволить бюджетним туристам відвідувати острів після скасування коронавірусних обмежень.

"Ми будемо прагнути до якісної туризму на Балі, тому ми не дозволимо в'їзд тим, хто хоче відпочити бюджетно, як тільки план відновлення коридору для міжнародних мандрівників буде офіційно введено в дію в найближчому майбутньому", - сказав Лухут під час свого візиту на Балі.

Чиновник зазначав, що Балі почне відновлювати туристичний потік після того, як покращиться ситуація із коронавірусом. При цьому пускатимуть лише мандрівників із обраних країн, де є позитивна динаміка із відсутності хворих на COVID-19. Водночас мандрівників зобов'яжуть встановити спеціальний додаток та використовувати його для входу в заклади харчування, торгові центри та інші популярні серед туристів місця.

Нагадаємо, Єгипет відкриє два нових туристичних міст.

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