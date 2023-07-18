Ніякої незалежності: патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП – невід'ємна частина РПЦ

Таким чином, Кирило спростував усі заяви керівництва УПЦ МП, що вони нібито не залежать від Москви.

Глава РПЦ патріарх Кирило, який "благословляє" окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрполитом Онуфрієм є невід'ємною частиною РПЦ.

Про це Z-патріарх заявив під час своєї проповіді сьогодні, 18 липня.

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Кирило поскаржився, що так звана "Свята Русь", під якою він має на увазі також Україну та Білорусь, "знову розділилася через зраду, бажання догодити якимось далеко віддаленим від нашої країни (Росії. – Ред.) політичним силам".

"Зберігається, хоч і недостатньо яскраво виражена і недостатньо, на мій погляд, міцна єдність Російскьої Православної Церкви. І сьогодні ті ж сили, які прагнули розділити країну та народ наш, роблять все для того, щоб відірвати Православну Церкву на Україні (Кирило демонстративно сказав "на", а не "в" Україні. - Ред.) від повноти Російської Православної Церкви", – заявив Z-патріарх

Таким чином він спростував усі заяви керівництва УПЦ МП, яке намагається переконати українців, що не має відношення до Москви та РПЦ.

Також Кирило цинічно заявив, що РФ веде війну "не проти плоті та крові, але проти мироправителів пітьми".

Зазначимо, що глава РПЦ патріарх Кирило регулярно підтримує окупантів, які їдуть вбивати українців або вже повернулися з війни. Раніше він заявив, що російські мобілізовані, які загинули в Україні, потраплять до раю.

Нещодавно він оголосив "Всеросійський молебень про перемогу" над Україною.

У свою чергу, синод УПЦ МП досі не засудив Z-патріарха Кирила, який виправдовує російську агресію проти України.

УПЦ МП та війна

УПЦ МП наполегливо продовжує стверджувати, що не має відношення до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну та вбивства українців. У травні минулого року у київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, у якому заявила про нібито розрив із РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію (незалежність).

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП із Москвою залишається, а де-юре УПЦ МП хоче уникнути закону "2662", який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці.

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