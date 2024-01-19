Низка країн НАТО хоче погодити кандидатуру Рютте на посаду генсека до літа - Bloomberg

Країни НАТО, які підтримують кандидатуру Марка Рютте на посаду генсека альянсу, працюють над тим, щоб це рішення було ухвалене до літа поточного року.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що прихильники Рютте хочуть, щоб рішення про його обрання на посаду генсека було ухвалене до літа.

Термін обрання нового генсека може буде продовженим, але низка країна НАТО прагне, щоб рішення було ухвалене до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Рютте є фаворитом на посаду Генерального секретаря замість Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується у жовтні. Воно може бути ухвалене одно стало всіма членами блоку.

Проте, деякі країни Східної Європи все ще мають підтримати Рютте.

"Роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, оскільки війна Росії з Україною може затягнутися на роки. Керівнику НАТО необхідно буде знайти баланс між уникненням будь-яких прямих наслідків або більш широкої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохоченням союзників продовжувати військову і фінансову підтримку України, оскільки громадськість починає втомлюватися від цих витрат", – зазначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помічник генсека НАТО спрогнозував рішення щодо запрошення України до блоку на саміті у Вашингтоні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вступ України до НАТО можна запустити ще до завершення війни.

Читайте також: