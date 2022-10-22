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Низка країн НАТО влаштували військові навчання біля кордонів з Україною та Білоруссю (фото, відео)

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Фото: NATO eFP Battlegroup Lithuania / ©
Фото: NATO eFP Battlegroup Lithuania / ©
Фото: NATO eFP Battlegroup Lithuania / ©
Фото: NATO eFP Battlegroup Lithuania / ©
Фото: NATO eFP Battlegroup Lithuania / ©
Фото: NATO eFP Battlegroup Lithuania / ©

Навчання відбуваються у Литві та Польщі.

Понад 10 країн НАТО одночасно проводять військові навчання у Польщі та Литві за 10 км від кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Defence Express.

У навчаннях Iron Wolf, що відбуваються у Литві, окрім військових цієї країни, беруть участь сили дев’яти інших країн-членів Альянсу, зокрема Німеччини, Норвегії, Великої Британії та США. Кількість учасників навчань – 3,5 тис. бійців та 700 одиниць техніки.

Зауважимо, що навчання в Литві тривають місті Пабрад, що за 10 км від кордону з Білоруссю. Судячи з фото навчань, військові можуть відпрацьовувати дії механізованих з'єднань у лісах, а також дії у міській забудові.

Водночас у районі польського міста Жешув відбуваються військові навчання Puma. Зауважимо, що це місто стало важливим логістичним хабом для передавання озброєння Україні. Участь у навчання беруть армії Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та США.

Окремим елементом цих навчань стане марш, що пролягатиме через Жешув, аби відпрацювати рух в умовах щільної міської забудови.

Російська загроза для країн НАТО

Нагадаємо, раніше в НАТО анонсували ядерні навчання від 17 до 30 жовтня Steadfast Noon, що відбуваються щороку. Учасниками навчань мали стати 14 держав-членів Альянсу.

Водночас в Росії готуються до проведення власних навчань, що зазвичай проводяться наприкінці жовтня. Планується випробування ядерних бомбардувальників, підводнвх човнів та ракет.

Сяк повідомив український дипломат Роман Безсмертний, теперішнє створення у Білорусі регіональної групи військ разом з РФ становить загрозу не лише для України. Цю групу можуть створювати для атаки на балтійські та скандинавські держави. За словами політика, Росія може атакувати і Польщу, і Литву, і Латвію, і Естонію.

Білорусь не нападе - дані британської розвідки

Білорусь не нападе - дані британської розвідки

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1326
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