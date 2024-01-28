Низка країн припинила фінансування агентства ООН у справах палестинців через можливий звʼязок з ХАМАС

Кілька співробітників організації запідозрені в причетності до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Сполучені Штати, Велика Британія, Італія та низка інших країн зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) через розслідування щодо співробітництва організації з бойовиками ХАМАС.

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Про це повідомляє POLITICO.

"Велика Британія, Італія, Канада та Австралія наслідували приклад США, припинивши фінансову підтримку агентства ООН у справах палестинських біженців після того, як деякі з його співробітників були запідозрені в причетності до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня", - сказано в повідомленні.

У повідомленні вказується, що США були найбільшим донором агентства ООН і у пʼятницю припинили фінансування після того, як Ізраїль надав докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетні до терактів 7 жовтня.

В свою чергу голова Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у суботу заявив, що ізраїльський уряд спробує завадити агентству ООН працювати в секторі Газа після війни, заявивши, що UNRWA "не є вирішенням проблеми" і що він служив цивільним відділенням угрупування бойовиків ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Нетаньягу та Байден обговорили можливості створення незалежної палестинської держави.

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