Низка країн Шенгенської зони запровадили контроль на кордонах: у чому причина

Австрія запроваджує перевірки на кордоні зі Словаччиною та Чехією, термін дії яких закінчується 15 жовтня.

Європейський Союз зіткнувся зі зростанням кількості мігрантів і російським шпигунством, що спонукає деякі країни-члени тимчасово відновити прикордонний контроль у межах Шенгенської зони, яка зазвичай є зоною вільного пересування.

Про це пише Reuters.

За шенгенськими правилами – це крайній захід для запобігання серйозним загрозам внутрішній безпеці або громадському порядку.

Серед країн, які посилили перевірки:

Австрія

Данія

Франція

Німеччина

Італія

Норвегія

Швеція

Фінляндія

Для прикладу, Австрія запроваджує перевірки на кордоні зі Словаччиною та Чехією, термін дії яких закінчується 15 жовтня, а також зі Словенією та Угорщиною до 11 листопада.

"Франція послалася на тиск на систему прийому та загрози тероризму, запровадивши повторний контроль на своїх кордонах із країнами Шенгенської угоди, який триватиме до 31 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Водночас Німеччина планує запровадити суворіший контроль на всіх своїх сухопутних кордонах 16 вересня.

Нагадаємо, цими вихідними спалахнули антимігрантські протести.

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