Низка країн скасовують авіасполучення з Іраном через ракети Росії

Франція, Німеччина та Британія обіцяють скасувати авіасполучення з Іраном через передавання ракет РФ.

США запровадили санкції проти десяти фізичних і шести юридичних осіб за постачання Іраном ракет Росії. А Франція, Німеччина та Британія обіцяють скасувати авіасполучення з Іраном.

Про це повідомляє американський Мінфін.

Зокрема, під обмеження потрапила авіакомпанія Iran Air. Санкції проти неї раніше анонсували також Франція, Німеччина та Британія.

США заблокували чотири судна, які беруть участь у постачанні іранських дронів і ракет до Росії.

Хто опинився під санкціями

Під санкціями тепер:

чиновники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР),

співробітники Міністерства оборони Ірану, зокрема контактна особа російського уряду в іранському Міноборони Рухолла Катебі та співробітник Shahid Kharrazi Industries Ебрахім Бахрамі, причетний до навчання російських окупантів в Ірані,

голова ради директорів МГ-Флот Джамалдін Пашаєв, який контролює мережу російських судноплавних компаній, що працюють у порту Оля (Астраханська область РФ),

4 судна компанії, які регулярно доправляють вантажі між Росією та Іраном,

мережа іранської транспортної компанії Azadegan, важливої для логістичних операцій КВІР,

іранське конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems, яке надало росіянам зразки двигунів для крилатих ракет, і троє його представників.

Нагадаємо, у США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Експерти очікують, що росіяни використають їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

За словами редактора Defense Express Олега Каткова, Іран передав Росії понад 200 далекобійних ракет Arman і Ababil, що мають радіус дії 80 км. Вони схожі на HIMARS.

Раніше ЄС уже отримав від союзників інформацію про постачання Іраном балістичних ракет Росії.

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