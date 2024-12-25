Низка країн Європи хоче, щоб українські біженці залишились та знайшли роботу — експерт

Після війни між Києвом та країнами Європи буде "жорстка боротьба" за біженців.

Деякі країни Євросоюзу, куди після початку війни тікали українські біженці, зацікавлені в тому, щоб вони там залишились та влаштувались на роботу.

Таку думку в етері Еспресо висловив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник

Він заявив, що в переліку зацікавлених країн є Польща, Чехія та Німеччина.

"Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені в тому, аби українці там залишалися. Бо українці - це не тільки утриманці, вони в першу чергу шукають для себе роботу, у них там є діти, котрі навчаються і котрі можуть потенційно стати членами суспільств тих країн, де вони знаходяться. І зрозуміло, що ліпше для країн, як це не прикро для нас звучить, ліпше для Німеччини чи Польщі залучати до себе українців, аніж залучати сирійців, чи залучати мешканців, наприклад, азійських", - сказав він.

Він заявив, що після закінчення війни між Євросоюзом та Києвом буде йти "жорстка боротьба" за тих громадян, які виїхали після початку війни.

"Тому, що у них, так само як і в Україні, вирує демографічна криза, їм просто не вистачає робочих рук, їм не вистачає навіть споживачів товарів та послуг, котрі виробляються в цих країнах. Тому після закінчення військових дій у нас буде жорстка конкурентна боротьба за наших співгромадян, котрих будуть місцеві уряди таких країн, як Німеччина, Польща та Чехія залишити в себе, а нам буде потрібно зробити все, аби українці повернулися на батьківщину", - зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України відреагувало на гучну статтю El Pais про скорочення допомоги біженцям.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні створюють Агенцію національної єдності при Міннацєдності.

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