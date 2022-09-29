Низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Росію: список держав

Посольство Італії в Москві 29 вересня закликало своїх громадян залишити територію Росії, якщо перебування в цій країні не продиктоване необхідністю. Зауважимо, напередодні з таким закликом до своїх громадян звернулися ще низка держав.

Йдеться про США, Болгарію, Естонію, Латвію, Польщу, Румунію.

Заява італійського посольства викладена на офіційному сайті дипвідомства.

"У зв'язку з останніми подіями на міжнародній арені та труднощами з повітряним та автомобільним сполученням з Росією, що зростають, співвітчизникам у РФ рекомендується подумати про необхідність свого перебування і, якщо ні, залишити країну", – йдеться в повідомленні.

У посольстві також закликали завчасно купувати квитки на літаки з Росії до Італії через зростання їхньої вартості.

США

У Посольстві США теж закликали своїх громадян залишити РФ. Там пояснили, що 21 вересня російська влада оголосила мобілізацію, через що може не визнавати громадян з подвійним громадянством (США та РФ) та заважати їхньому виїзду з країни і навіть мобілізувати.

"Громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно залишитиРосію, поки залишаються обмежені варіанти комерційних поїздок", – заявили в дипвідомстві.

Болгарія

В МЗС Болгарії закликали громадян не відвідувати РФ та залишити її територію. Там пояснили, що усе "у зв'язку з погіршенням ситуації". Тим, хто перебуває в Росії, радять уникати місць масового скупчення людей, враховувати обставини і розвиток ситуації.

Естонія

У МЗС Естонії просять не їздити до РФ без крайньої необхідності "у зв'язку з воєнними діями Росії". Власників подвійного громадянства попередили, що Москва їх розглядає як своїх громадян. Також естонців просять зареєструвати місце свого перебування на сайті МЗС.

"Ми просимо громадян Естонії, які тимчасово перебувають в Росії, зважити важливість свого перебування в Росії і, за можливості, повернутися до Естонії", – йдеться в заяві.

Латвія

Очільник МЗС Латвії Едґарс Ринкевичс закликав співгромадян утриматися від подорожей до Росії, а в разі перебування там – якнайшвидше виїхати з неї.

"З огляду на ескалацію міжнародної ситуації вкотре й наполегливо закликаємо: ми просимо латвійських громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває в Росії – якнайшвидше виїхати", – йдеться в заяві міністра.

Польща

"МЗС радить уникати будь-яких поїздок до Російської Федерації у зв’язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ як недружньої держави", – закликали в польському міністерстві.

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Там наголосили, що через значне скорочення кількості польських дипломатичних і консульських працівників у Росії можливості надання безпосередньої консульської допомоги дуже обмежені.

"В разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", – попередили в МЗС Польщі.

Румунія

Румунія теж закликала своїх громадян негайно виїхати з РФ та уникати поїздок туди, якщо вони не є дуже важливими.

Окрім того, Румунія радить своїм громадянам у Росії бути уважними та уникати місць масового скупчення людей. Також румунів закликали не брати участь в акціях та демонстраціях.

Нагадаємо, за оцінками аналітика Анатоля Лівена, Росія готова воювати нескінченно довго, якщо анексує території України після проведених там "референдумів".

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