"Низка країн залежать від газу з РФ": прем'єр Чехії заявив, що, найімовірніше, газу не буде в сьомому пакеті санкцій ЄС

Європейський Союз розпочав обговорення наступного, сьомого пакету санкцій проти Росі, але обмеження щодо російського газу, найімовірніше, туди не увійдуть.
Очільник уряду Чехії, чия країна нині головує в Раді ЄС, Петр Фіала зазначив, що Європейська комісія повинна бути готова представити санкційний пакет найближчими днями.
Про про це в інтерв’ю Reuters заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
"Готується сьомий пакет (санкцій - ред.), і я думаю, що це гарна новина. Що, безумовно, проблематично, то це включення в санкції енергетики, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", – зазначив він. Та додав, що "немає шансів" включити до сьомого пакету санкцій газ: "Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу".
За його словами, в новий пакет санкцій, імовірно, увійдуть:
- заборона на імпорт золота з Росії,
- розширення списку товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію,
- збільшення кола підсанкційних осіб.
Як раніше повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Європейський союз розпочне обговорення щодо нових санкцій проти Росії і уже 18 липня може ухвалити нові обмеження проти Кремля.
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