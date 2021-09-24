Низький тиск, вітер 40 м/c та -20: як під час спуску з Ельбрусу загинуло п'ять туристів (фото, відео)

Низький тиск, вітер 40 м/c та -20: як під час спуску з Ельбрусу загинуло п'ять туристів (фото, відео)

На гору разом з туристами йшло четверо професіоналів.

Під час сходження на Ельбрус у Кабардино-Балкарії загинули п'ять альпіністів, а 14 учасників тургрупи, які перебували на висоті 5400 метрів, вдалося врятувати.

Організатори походу розповіли у своєму Instagram, як рятувалася група і від чого загинули альпіністи.

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Зазначається, що дві групи альпіністів потрапили в шторм на спуску з вершини. 16 туристів супроводжували чотири професіонали. Близько 10:00 вони піднялися на плато вершини. Утім, одній дівчині стало зле, а тому її спустили спустили на Сідловину з помічником інструктора Ігорем Даньковим. За годину дівчина померла на руках у чоловіка.

Група пішла далі. Утім, за 10-15 хвилин різко впав тиск. "Вітер став дути знизу до верху і розпочався сильний шторм, видимість через щільний сніг була не більше пів метра", - повідомляють організатори походу.

Гід позначив місце, де тіло загиблої рюкзаком. Кілька годин Даньков чекав на групу та намагався повідомити рятувальників. Згодом вирішив йти самостійно. Він повідомив координаторів про трагедію.

Решта учасників групи та три гіди також почали спускатися вниз. Вони вирішили розділитися на "швидких" і "повільних", щоб уникнути масового замерзання.

"Під час спуску з плато на Сідловину стався зрив зв'язки. Один з учасників зламав ногу, рух вниз сповільнився. Від переохолодження на стежці померло ще два учасники. Під час спускання два учасники втратили свідомість. Їх транспортували до станції Гарабаші 3900 м. Там вони померли, не приходячи до тями. Таким чином загальна кількість загиблих 5 осіб з 20", - йдеться в повідомленні Еlbrus.guide.

Серед загиблих - четверо жінок 1981-1985 років народження, а також чоловік 1982 року народження.

Частина учасників відмовилася від медичної допомоги. Гіди та інша частина учасників з обмороженнями перебувають в регіональній лікарні Нальчика.

Рятувальна операція тривала понад сім годин. Пошуки ускладнили сильний вітер до 40 м/c і низька температура - 20 градусів морозу, повідомляє телеграм-канал Mash. Пошуки також були важкі, бо група розійшлася.

Відео порятунку туристів:

Mash опублікував відео, на якому туристи за кілька годин до того, як опиняться у пастці і будуть заблокаваними на горі. Альпіністи майже дійшли до вершини. Вони веселі та усміхнені. На підніжжі Ельбруса сонячно, немає опадів.

Як повідомлялося, 23 вересня група з 20 людей, зокрема 16 учасників і 4 гідів, піднялася на висоту 5,4 тис. метрів на Ельбрус і запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов. У групі альпіністів, що застрягла на Ельбрусі, перебували люди з понад 10 регіонів РФ, зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Тольятті, Єкатеринбурга, Новоросійська, Якутська, Пермі, Тюмені, Обнінська і Челябінська. Усі старші 30 років, більшість - без досвіду.

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