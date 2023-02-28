"НЛО" дісталися Москви і Санкт-Петербурга: що відомо про нічну атаку безпілотників на Росію

Від ночі 27 лютого до ранку 28-го по всій Росії прокотилася хвиля атак "невідомими безпілотниками". Деякі з них прямували, ймовірно, до російських газових та нафтових сховищ, адже впали за кілька метрів від цілей.

Безпілотники, зокрема, долетіли до Бєлгородської та Брянської областей, Краснодарського краю і навіть до Санкт-Петербурга та Підмосков'я.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку БПЛА на Росію.

Так, пізно ввечері 27 лютого в Бєлгороді впали три безпілотники. За інформацією російського Telegram-каналу Mash, безпілотники летіли у бік електричної підстанції. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, але є невеликі руйнації.

Нафтобазу "Роснефти" у Туапсе також атакували невідомі безпілотники. За інформацією місцевих телеграм-каналів, вони були начинені вибухівкою. Водночас офіційні джерела кажуть лише про "два невстановлені літальні апарати". Самі ж місцеві кажуть, що на нафтобазі було чутно два вибухи.

Російський телеграм-канал Baza стверджує що дрони впали за 100 метрів від нафтосховища. Внаслідок цього пошкодження отримала бойлерна, а поряд із будинком знайшли дві вирви глибиною півтора метра. Російський канал Astra також зазначає, що неподалік місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони РФ. Місцева влада атаку безпілотників не коментувала. За їхніми твердженням, пожежа сталася в господарській будівлі й не дістала до нафтових резервуарів.

У ніч на 28 лютого в Адигеї (Краснодарський край) також впав "невстановлений літальний апарат". За словами керівника республіки Мурата Кумпілова, апарат упав у селищі Новий у Гіагінському районі — приблизно за 90 кілометрів від Краснодара та 160 кілометрів від Туапсе. Ніхто не постраждав, незначно пошкоджено господарську споруду ферми.

Ще один безпілотник збили над Суражським районом Брянської області. Глава регіону Олександра Богомаза розповів про це вранці 28 лютого, звинувативши у запуску дрона ЗСУ. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, руйнувань немає. Інших подробиць Богомаз не дав.

Атака безпілотниками на Санкт-Петербург та Підмосков'я

У великих містах Росії також було неспокійно. Повітряний простір над Санкт-Петербургом також закривали через "невідомий об'єкт". Перші повідомлення про те, що аеропорт Пулково тимчасово не приймає та не відправляє літаки, з'явилися близько 10:20 за київським часом 28 лютого.

За інформацією Baza, у Петербурзі запровадили план "Килим", який оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів. У повітря, повідомили ЗМІ, підняли винищувачі. Міноборони РФ передало до служби Пулково інформацію про те, що за 160–200 кілометрів від Петербурга було помічено невідомий об'єкт. Місцеві ЗМІ повідомляли, що цей об'єкт "схожий на великий безпілотник".

Близько 11:50 за московським часом небо над Петербургом знову відкрили для польотів, а Пулково знову почав приймати рейси.

Натомість у Підмосков'ї безпілотник упав просто поряд зі станцією "Газпрому". За даними російських телеграм-каналів, дрон виявили за 100 метрів від газової компресорної станції "Воскресенськ" у селі Губастово Коломенського району. За попередніми даними, вибуху після падіння безпілотника не сталося. Влада Підмосков'я, Міноборони РФ і "Газпром" ці повідомлення поки не коментували.

Як у Росії коментують атаку безпілотниками

У Міноборони РФ заявили, що в ніч на 28 лютого нібито ЗСУ застосували безпілотники, щоб атакувати об'єкти в Краснодарському краї та Адигеї. За інформацією РФ, дрони були пригнічені силами радіоелектронної боротьби.

"Обидва безпілотники втратили керування та відхилилися від траєкторії польоту. Один БПЛА впав у поле, інший безпілотник, відхилившись від траєкторії, не завдав шкоди об'єкта цивільної інфраструктури, що атакується", — повідомили в російському міністерстві оборони.

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