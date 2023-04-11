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НЛО в Москві, Єкатеринбурзі і повітряна куля під Санкт-Петербургом: Росію атакували невідомі об’єкти (фото)

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НЛО в Москві, Єкатеринбурзі і повітряна куля під Санкт-Петербургом: Росію атакували невідомі об’єкти (фото)

Фото: pixabay.com

Що саме за об'єкти "відвідали" РФ?

Невідомі літаючі об'єкти зафіксували у Росії. Один з них виявили поблизу станції метро "Курська" у Москві. Інший знайшов на своїй дачній ділянці житель Ленінградскої області.

Відповідні кадри опублікували місцеві Telegram-канали.

У Москві очевидці сфотографували незрозумілу пляму в небі. Вона швидко просувалася у бік області на південний схід.

Фото: Mash / ©
Фото: Mash

"Об'єкт не схожий на тарілку інопланетян у традиційному уявленні, але досить великий, щоб розглянути його на великій відстані", - йдеться у джерелі.

А в Ленінградській області на дачну ділянку приземлилася повітряна куля із "датчиком", що реагував на рух і сигнал.

Фото:
Фото: "Двач"
Фото:
Фото: "Двач"

Також російському Єкатеринбурзі впав "нєопознаний об'єкт". Це зафільмували очевидці.

Що саме за ооб'єкти "відвідали" РФ, з якою метою і ким були запущені, поки невідомо.

Нагадаємо, напередодні у центрі столиці РФ пролунав вибух. Місцеві джерела повідомили, що причиною вибуху стало нібито замикання високовольтного дроту. 

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Дата публікації
Перегляди
1916
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