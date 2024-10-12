Нобелівська лауреатка з літератури відмовилась від пресконференції через Україну: що сталося

Спочатку вона погодилася, але через короткий час передумала.

Нобелівська лауреатка із Південної Кореї Хан Кан, яка отримала премію з літератури, відмовився від прес-конференції, через війну РФ в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Про це пише видання The Korea Times.

“Зважаючи на те, що війна посилюється і що щодня гинуть люди, як ми можемо влаштувати святкування чи пресконференцію. Вона сказала, що не буде проводити прес-конференцію”, – сказав її батько, відомий письменник Хан Син Вон.

Зазначається, що у четвер увечері було оголошено Нобелівську премію з літератури, де Хан Кан виграла премію. Тоді її батько порадив вибрати видавництво для проведення пресконференції. Спочатку вона погодилася, але через короткий час передумала.

“Її перспектива змінилася з письменниці, яка живе в Кореї, на глобальну (письменницьку) свідомість. Однак я не міг позбутися відчуття, що я — батько лауреатки, яка живе в Кореї, тому я врешті-решт організував цю пресконференцію", — сказав він.

Хан Кан також відмовила батькові влаштовувати святковий бенкет у літературній школі.

“Я планував влаштувати тут вечірку для місцевих жителів, але моя дочка сказала мені не робити цього. Вона сказала: “Будь ласка, не святкуй, будучи свідком цих трагічних подій (маючи на увазі дві війни — ред.). Шведська академія дала мені цю нагороду не для того, щоб ми насолоджувалися, а для того, щоб залишатися більш ясним. Почувши це, я був глибоко стурбований”, — додав він.

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