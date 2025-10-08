Нобелівська премія 2025 у галузі хімії: хто отримав та що було відкрито

Нобель / © www.nobelprize.org

Нобелівський комітет 8 жовтня 2025 року оголосив лауреатів премії з хімії. Найвищу наукову відзнаку цього року отримали троє видатних учених: японський хімік Сусуму Кітагава, британський науковець Річард Робсон і американський дослідник Омар Ягхі.

Про це офіційно повідомила пресслужба Фонду Нобеля.

За що вчені отримали Нобеля

Нагороду присуджено за розробку металоорганічних каркасів (MOF — Metal-Organic Frameworks) — новітніх матеріалів із унікальною структурою, які мають величезне практичне значення для науки та промисловості.

Лауреати створили новий тип молекулярних конструкцій, що складаються з іонів металів і довгих органічних молекул. У результаті ці сполуки формують кристалічні решітки з великими порожнинами, через які можуть проходити гази або рідини. Така будова відкрила шлях до створення матеріалів, здатних:

вловлювати вуглекислий газ,

отримувати воду просто з повітря,

зберігати токсичні гази,

прискорювати хімічні реакції.

Науковці фактично заклали основу нової архітектури на молекулярному рівні, де хіміки можуть «налаштовувати» властивості матеріалу залежно від потреб — від провідності до вибіркового поглинання речовин.

Як розвивалася ідея

Початок досліджень ще у 1989 році поклав Річард Робсон. Він першим поєднав іони міді з органічними молекулами, утворивши кристал, схожий на діамант, але з великою кількістю порожнин усередині. Хоча створений ним матеріал виявився нестійким, саме це відкриття стало відправною точкою для подальших розробок.

У 1990-х роках до досліджень долучилися Сусуму Кітагава та Омар Ягхі, які вдосконалили методику створення металоорганічних каркасів. Вони довели, що такі структури можуть бути гнучкими, стабільними і керованими, тобто придатними для практичного застосування. З того часу хіміки розробили десятки тисяч варіацій MOF, кожна з яких має свої особливі властивості.

Сьогодні ці матеріали активно використовуються для очищення води, переробки промислових викидів, нейтралізації токсичних речовин і навіть отримання питної води в пустелях.

Значення відкриття

Металоорганічні каркаси — це один із найперспективніших напрямів сучасної хімії. Вони поєднують у собі високу стабільність, низьку вагу та здатність «захоплювати» молекули певного типу. Саме ці властивості відкривають шлях до зелених технологій майбутнього, включно з очищенням атмосфери від CO₂, створенням енергоефективних сенсорів і нових типів каталізаторів.

Торішні лауреати

Для довідки: Нобелівська премія з хімії — найпрестижніша нагорода у світі природничих наук. Її заснував Альфред Нобель наприкінці XIX століття, визнавши хімію ключовою наукою для розвитку людства.

У 2024 році відзнаку розділили між двома напрямами:

Девід Бейкер, американський біохімік, отримав половину премії за створення методів обчислювального дизайну білків;

іншу половину розділили Деміс Гассабіс і Джон Джумпер — творці системи штучного інтелекту для прогнозування структури білків, яка вирішила одну з найскладніших проблем біології, нерозгадану понад 50 років.

Їхні відкриття допомагають ученим по всьому світу зрозуміти механізми стійкості бактерій до антибіотиків і розробляти нові ліки, що рятують життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шведська королівська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з фізики 2025 року. Цьогоріч престижну нагороду розділили одразу троє вчених: Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс.