Нобелівська премія з економіки-2025: хто отримав
Троє вчених отримали її за пояснення економічного зростання, зумовленого іноваціями.
У понеділок, 13 жовтня, Нобелівський комітет обрав лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.
Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Джоель Мокір, Філіп Агіон і Пітер Хоуїтт.
«Королівська шведська академія наук прийняла рішення присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля за 2025 рік Джоелу Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Ховітту „за пояснення інноваційного економічного зростання“. Одна половина премії буде присуджена Мокіру „за визначення передумов сталого зростання за допомогою технологічного прогресу“, а інша половина — спільно Агіону і Ховітту „за теорію сталого зростання за допомогою творчого руйнування“, — йдеться в офіційному акаунті премії в Х.
Нагадаємо, 10 жовтня Нобелівську премію миру отримала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо.