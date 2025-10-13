ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Нобелівська премія з економіки-2025: хто отримав

Троє вчених отримали її за пояснення економічного зростання, зумовленого іноваціями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Нобелівську премію-2025 з економіки присудили за пояснення економічного зростання

Нобелівську премію-2025 з економіки присудили за пояснення економічного зростання

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 13 жовтня, Нобелівський комітет обрав лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Джоель Мокір, Філіп Агіон і Пітер Хоуїтт.

«Королівська шведська академія наук прийняла рішення присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля за 2025 рік Джоелу Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Ховітту „за пояснення інноваційного економічного зростання“. Одна половина премії буде присуджена Мокіру „за визначення передумов сталого зростання за допомогою технологічного прогресу“, а інша половина — спільно Агіону і Ховітту „за теорію сталого зростання за допомогою творчого руйнування“, — йдеться в офіційному акаунті премії в Х.

Нагадаємо, 10 жовтня Нобелівську премію миру отримала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie