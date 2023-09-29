Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нобелівська премія миру-2023: Зеленський та Навальний серед номінантів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
205
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нобелівська премія миру-2023: Зеленський та Навальний серед номінантів

Зеленський і Навальний у числі фаворитів на Нобелівську премію миру / Фото: ТСН.ua

Загалом на премію номіновано 351 діяча.

Президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний входять до числа фаворитів букмекерів на Нобелівську премію миру-2023.

Про це передає Sky News.

Проте експерти вважають, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії невеликі.

"Зеленський — лідер військового часу, а минулого року комітет зосередився на Росії, що знизило шанси обох", — пише видання.

Хто ще номінований на Нобелівську премію миру

Відомо, що у списку – 351 номінант. Повний список залишається таємницею, втім серед кандидатів:

  • екоактивістка Грета Тунберг;
  • російський опозиційний лідер Володимир-Кара-Мурза, якого засудили до 25 років позбавлення волі у колонії суворого режиму;
  • китайський протестувальник Пен Ліфа.

У виданні припускають, що шанси матимуть також борці за права жінок, корінних народів чи навколишнє середовище.

Лауреат отримає не лише медаль і диплом, але й 11 мільйонів шведських крон (101,4 тисячі доларів). Переможця буде оголошено вже наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру в 2022 році було присуджено українському "Центру громадянських свобод", білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському центру "Меморіал".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
205
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація