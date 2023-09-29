Нобелівська премія миру-2023: Зеленський та Навальний серед номінантів

Президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний входять до числа фаворитів букмекерів на Нобелівську премію миру-2023.

Про це передає Sky News.

Проте експерти вважають, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії невеликі.

"Зеленський — лідер військового часу, а минулого року комітет зосередився на Росії, що знизило шанси обох", — пише видання.

Хто ще номінований на Нобелівську премію миру

Відомо, що у списку – 351 номінант. Повний список залишається таємницею, втім серед кандидатів:

екоактивістка Грета Тунберг;

російський опозиційний лідер Володимир-Кара-Мурза, якого засудили до 25 років позбавлення волі у колонії суворого режиму;

китайський протестувальник Пен Ліфа.

У виданні припускають, що шанси матимуть також борці за права жінок, корінних народів чи навколишнє середовище.

Лауреат отримає не лише медаль і диплом, але й 11 мільйонів шведських крон (101,4 тисячі доларів). Переможця буде оголошено вже наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру в 2022 році було присуджено українському "Центру громадянських свобод", білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському центру "Меморіал".

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