Послів Росії та Білорусі запросили на вручення Нобелівської премії: що відомо про обурливе рішення

На тлі кровопролитної війни росіян проти українців рішення є вкрай обурливим.

Послів Росії та Білорусі знову запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії 2023 в Стокгольмі. Минулого року їх не було через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Нобелівський фонд.

Що ще відомо

Відомо, що п'ять із шести Нобелівських премій присуджуються в Стокгольмі щороку після процесу висунення, який тримається в секреті протягом наступних 50 років. Нобелівську премію миру вручають в Осло, де проходять окремі урочистості.

У Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії, будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні. Примітно, що торік фонд залишив поза увагою послів Росії та її союзника Білорусі.

Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії.

"Очевидно, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між тими, хто має різні погляди, скорочується. Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо наші запрошення відсвяткувати та зрозуміти Нобелівську премію та важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств", – сказав у заяві Відар Хельгесен, виконавчий директор Нобелівського фонду.

Цьогорічних лауреатів оголосять на початку жовтня. Урочисті церемонії нагородження відбудуться 10 грудня, у річницю смерті Альфреда Нобеля.

Зауважимо, Міжнародне бюро миру (IPB) оголосило про свій намір номінувати на Нобелівську премію миру 2024 року три організації, які допомагають відмовникам від військової служби. Серед них і "Український рух пацифістів", який заснував у 2019 році одіозний діяч та проросійський пропагандист Руслан Коцаба.

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