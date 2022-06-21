Нобелівську премію миру головреда "Нової газети" продали за $103 млн: гроші передадуть ЮНІСЕФ

Медаль лауреата Нобелівської премії миру 2021 року, головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова, продали на аукціоні за $103,5 млн.

Покупець залишився анонімним.

Про це повідомив американський торговий дім Heritage Auctions, який проводив торги.

Зазначається, що сам Дмитро Муратов виступив перед початком аукціону та нагадав, що гроші підуть на потреби українських дітей-біженців.

"Усі гроші, які ми сьогодні отримаємо, ми передаємо ЮНІСЕФ, який пообіцяв, що ці гроші підуть усім країнам, де є біженці та діти біженців з України: у Польщі, Росії, Німеччині, Молдові, Словенії, Угорщині", - сказав він.

За словами Муратова, "це має стати початком флешмобу як приклад для наслідування, щоб люди продавали свої цінні речі, щоб допомогти українцям".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 118-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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