Українська правозахисна організація “Центр громадянських свобод” отримала Нобелівську премію миру.

Про це 7 жовтня повідомили в пресслужбі нобелівського комітету.

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Як стало відомо, премію отримали українська правозахисна організація “Центр громадянських свобод”, а також білоруський правозахисник та російська правозахисна організація.

“Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію Миру 2022 правозахиснику Алесю Бяляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації “Меморіал” і українській правозахисній організації “Центр громадянських свобод”, - розповіли в нобелівському комітеті.

Лауреати, які отримали цьогорічні нагороди, представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони документували військові злочини, порушення прав людини тощо.

“Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії”, — йдеться у заяві комітету.

Що відомо про "Центр Громадянських Свобод"

Зазначимо, що Центр Громадянських Свобод - це українська правозахисна організація, яку заснували 2007 року. Вона займається моніторингом та аналізом законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини, проводить громадський контроль над діями правоохоронних органів, суддів та місцевої влади.

Крім того, організація займалася розслідуванням злочинів, вчинених під час Євромайдану, займається документуванням політичних переслідувань у тимчасово окупованому Криму, фіксує військові злочини проти людей на Донбасі.

Нагадаємо, що американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск міг зробити свою скандальну заяву про Україну з подачі спецслужб Росії, які вербують лідерів громадської думки по всьому світу.

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