Нобелівську премію з хімії цього року отримали вченим зі США та росіянин, які дослідили квантові точки

Російський вчений з 1999 року працює в американській компанії.

Нобелівську премію з хімії цього року присудили вченим із США, які відкрили та синтезували квантові точки.

Про це повідомили на сторінці Нобелівського комітету в соцмережі.

Як стало відомо, шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії 2023 року Мунгі Бавенді, Луї Брюсу та Олексію Єкімову “за відкриття та синтез квантових точок”.

Що цікаво, Єкімов - радянський та російський вчений, який з 1999 року працює в американській компанії Nanocrystals Technology Inc.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з медицини 2023 року отримали вчені, які разробили вакцини проти Covid-19.