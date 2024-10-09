Нобелівську премію з хімії присудили одразу за два відкриття: що відомо

Королівська академія наук Швеції вирішила присудити Нобелівську премію з хімії 2024 року одразу за два відкриття – обидва щодо білків.

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Науковцю Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. А Деміс Хассабіс і Джон Джампер розробили модель штучного інтелекту для розв’язання 50-річної проблеми: прогнозування складних структур білків.

"Обидва ці відкриття відкривають широкі можливості", – сказав Хайнер Лінке, голова Нобелівського комітету з хімії.

Білки зазвичай складаються з 20 різних амінокислот, які можна назвати "будівельними блоками". У 2003 році Девіду Бейкеру вдалося використати ці блоки для розробки нового білка. З того часу його дослідницька група створювала одне за іншим білкові утворення, включно з білками, які можна використовувати як фармацевтичні препарати, вакцини, наноматеріали та крихітні сенсори.

Друге відкриття стосується білкових структур. У білках амінокислоти з’єднані разом у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями.

Це було важко, однак чотири роки тому стався "приголомшливий прорив". Деміс Хассабіс і Джон Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2. З його допомогою вони змогли передбачити структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники.

З моменту прориву AlphaFold2 використовували понад два мільйони людей зі 190 країн. З-поміж "безлічі" наукових застосувань цього відкриття, дослідники тепер можуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків і створити зображення ферментів, які можуть розкладати пластик.

Що відомо про нобелівських лауреатів?

Девід Бейкер народився 1962 року в Сіетлі, США. Він є доктором філософії в Каліфорнійському університеті та професором Університету Вашингтона.

Деміс Хассабіс народився у Лондоні. Здобув ступінь доктора філософії 2009 року в Університетському коледжі Лондона. Є гендиректором Google DeepMind. А його колега Джон Джампер народився в американському штаті Арканзас. Він є доктором філософії та старшим науковим співробітником Google DeepMind.

Зазначимо, від 7 до 14 жовтня відбувається традиційний Нобелівський тиждень. Вже оголошені лауреати Нобелівської премії з медицини та фізики. 10 жовтня оголосять переможця з літератури, 11 жовтня вручатимуть Нобелівську премію миру, а 14-го – премію Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля.

Їх відкриття допомогли побудувати ШІ! Нобель за винаходи, що змінюють світ!

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