Нога роздулася, як кавун: звичайний укус павука обернувся жахом для чоловіка

Небезпечний павук вкусив пенсіонера / © SWNS

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У Британії 73-річний чоловік опинився в інвалідному візку та провів у лікарні понад два тижні через укус найнебезпечнішого павука країни. Це сталося на тлі застережень експертів про те, що людей дедалі частіше госпіталізують через укуси павуків.

Про це пише Daily mail.

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Про пригоду розповів сам потерпілий Гленн Прістлі. Чоловік був у будинку своєї матері, коли на горищі під ковдрою його вкусив павук виду «благородна хибна вдова» — єдиний у Британії, чий укус може завдати шкоди здоров’ю.

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Спочатку пенсіонер відчув лише легкий укол і не звернув на це уваги. Проте наступного дня, повернувшись додому, він відчув сильний біль під час ходьби. Протягом двох діб кінцівка критично набрякла, як «кавун».

«Моя нога роздулася. Я думав, що вона ось-ось вибухне», — додав потерпілиий.

Через сильний біль чоловік звернувся до сімейного лікаря. Аналізи виявили інфекцію, тому його відправили до лікарні Blackpool Victoria. Після МРТ, КТ та рентгену медики підтвердили, що це укус хибної вдови. Пенсіонер зізнався, що дев’ять днів після укусу були найболючішими в його житті.

«Я хотів кричати, але мусив стримуватися. Я не міг поставити ногу на підлогу, бо якби я її опустив, вся кров хлинула крізь рану, і це було надзвичайно боляче», — розповів Прістлі.

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Чоловіка виписали з медичного закладу 6 жовтня після 18 днів перебування під наглядом лікарів. Наразі він змушений користуватися ходунками, оскільки нога залишається забинтованою та набряклою.

За даними NHS, у 2025 році в Британії через укуси павуків до лікарні потрапили 100 людей — це більш ніж удвічі більше, ніж у 2015 році (47 випадків).

Учені пояснюють це поширенням павуків «благородна хибна вдова», розмір яких досягає монети у 2 фунти. Вони шукають тепло й ховаються у взутті, одязі чи постілі. Їхня отрута може викликати сильний біль, набряк, нудоту, а в складних випадках — сепсис чи важку алергічну реакцію.

Утім, фахівці наголошують, що ці павуки першими не нападають, а укуси трапляються рідко — смертельних випадків у країні не було. Сам Гленн Прістлі після пережитого закликає всіх бути обачнішими.

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«Якщо ви вважаєте, що вас вкусив павук, і у вас є ознаки інфекції, якомога швидше зверніться до лікарів», — зауважив чоловік.

Лікарі радять регулярно витрушувати одяг і постіль. Якщо вас укусив павук, промийте рану водою з милом і не чухайте її. Якщо протягом доби-двох з’явиться сильний набряк, почервоніння, задишка чи запаморочення — негайно звертайтеся по медичну допомогу.

Нагадаємо, чому ніколи не потрібно вбивати кімнатних павуків.

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